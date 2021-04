PC Gaming con GPU AMD RX 6800, CPU Ryzen 7 5800X e 16 GB RAM in offerta, la nuova promo

Continuano le promozioni targate Gaming ART sull'acquisto di PC Gaming e professionali assemblati. La nuova offerta è ora disponibile online ed è valida solamente per pochissimi pezzi, ecco la configurazione e il prezzo scontato.

Configurazione AMD RX 6800 Promo

CPU: Ryzen 7 5800X

Dissipatore a liquido 240 RGB

Scheda Madre: ASRock MB AMD X570 Phantom Gaming

GPU: ASRock RX 6800 PGD 16G OC

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 Adata XPG

SSD: 1TB SAMSUNG 980

Alimentatore: 750w 80+ Gold

Case Gaming (varie opzioni disponibili)

L'offerta di Gaming ART prevede un PC con, dissipatore a liquido 240 RGB, scheda madre ASRock MBA AMD X579 Phantom Gaming,C, 16 GB di memoria RAM e SSD Samsung 980 da 1 Terabyte.

La disponibilità è limitata a soli tre pezzi, l'assemblaggio è interamente manuale e richiede circa 5/6 giorni di tempo.

Acquista ora il PC Gaming Art AMD RX 6800 a 2.599 euro

Le spese di spedizione sono escluse.

Per qualsiasi dubbio sul prodotto, sulle componenti utilizzate o per chiarimenti su prezzi e metodi di pagamento potete contattare il servizo clienti o consultare i profili Facebook e Instagram. Infine vi rimandiamo alla shop online di Gaming ART dove troverete PC Desktop, Notebook, RIG e Workstation ma anche accessori come cuffie, mousepad, tastiere, GPU e tantissimi altri prodotti scelti per soddisfare le esigenze di meglio gamer e creator.