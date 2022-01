PC Gaming in offerta e spedizione gratis da Mediaworld per il Red Weekend

Mediaworld lancia il Red Weekend, tre giorni di offerte solo online fino al 9 gennaio con consegna standard gratis. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche PC Desktop e Notebook da gaming, oltre a monitor e accessori. Ecco le offerte più interessanti.

Partendo dai Notebook Gaming segnaliamo il portatile ASUS TUF FX516PE-HN025T a 1.399 euro invece di 1.499 euro, ASUS FX516PM-HN024T a 1.599 euro invece di 1.799 euro e LENOVO LEGION 7 16ITHG6 16'' Intel Core a 2.799 euro invece di 2.999 euro.

State cercando un PC Desktop da gaming? In questo caso Mediaworld propone ACER PREDATOR ORION PO3-630 a 1.899 euro invece di 2.099 euro, infine in offerta troviamo anche il monitor AOC CU34G2/BK da 34 pollici a 389 euro invece di 459 euro, normale prezzo di listino al pubblico.

Queste sono solo alcune delle offerte attive, per tutti gli sconti del Mediaworld Red Weekend vi rimandiamo al sito della catena, le promozioni indicate sono valide dal 7 al 9 gennaio 2022 solo ed esclusivamente online, tutti gli ordini ricevuti in questo lasso di tempo godranno della consegna standard gratuita senza costi aggiuntivi, sicuramente un bel regalo per iniziare nel migliore dei modi il 2022 di shopping e acquisti tecnologici da Mediaworld.