Niente PC da gaming? Nessun problema, potete giocare a Doom anche sul trattore

Dopo aver visto girare Doom sulle postazioni self-service del McDonald's, vi proponiamo ora un nuovo capitolo della famosissima rubrica "Ma Doom ci gira?". Stavolta, il celebre titolo di id Software è stato emulato su un dispositivo molto popolare: il trattore.

Questo 'straordinario' traguardo è stato raggiunto dall'hacker Sick.Codes, che ha provveduto a mostrare al pubblico e alla stampa il suo speciale trattore John Deere modificato in occasione del DEF CON 2022, conferenza annuale interamente dedicata al mondo dell'hacking.

Sick.Codes ha affermato di aver iniziato a studiare il software dei trattori come risposta al crescente numero di problemi che gli agricoltori incontrano con i dispositivi di nuova generazione, una situazione che spesso li spinge a preferire le macchine tradizionali.



Se volete dare un'occhiata alla versione di Doom per trattore, potete consultare il video in calce alla notizia.

Sapevate che id Software potrebbe essere al lavoro sul prossimo capitolo di Doom? In apertura del Quakecon 2022, infatti, il produttore esecutivo dello studio, Marty Stratton, ha rivelato che gli sviluppatori sono attualmente al lavoro su un nuovo titolo di rilievo, anche se nessun dettaglio è stato condiviso in merito. Che si tratti proprio di un nuovo capitolo della serie sparatutto?

Tra i tanti titoli della serie ce n'è pero uno che non ha mai visto la luce del sole, tornando sotto i riflettori soltanto di recente. Dei video inediti di Doom 4 ci hanno mostrato alcune sequenze del videogioco cancellato tra il 2008 e il 2011. Il video in questione, pur riferendosi a una versione incompleta del gioco, ci ha mostrato sicuramente degli elementi positivi per quanto riguarda grafica e gameplay, nonostante Doom 2016 non ce l'abbia fatto rimpiangere.