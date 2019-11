PC Gaming: i prodotti Newskill arrivano su Amazon Italia

Newskill annuncia il suo arrivo sul mercato italiano, dopo oltre quattro anni di consolidamento nel territorio spagnolo. Il catalogo del marchio di periferiche gaming è ora disponibile per l'acquisto su Amazon Italia.

Questa internazionalizzazione offre la possibilità di acquistare i prodotti a marchio Newskill ad un maggior numero di utenti. Newskill inizia il suo processo di internazionalizzazione in Europa e lo fa in un Paese con un crescente interesse nel settore dei videogiochi. Per raggiungere il maggior numero di utenti possibili, i prodotti saranno distribuiti attraverso il gigante di Internet, Amazon. Newskill diventa fornitore diretto di Amazon Italia e mette a disposizione del suo pubblico tutti i prodotti del marchio. Grazie alla presenza di Newskill sui maggiori social network, sarà possibile offrire supporto e assistenza tecnica a tutti coloro che effettuano acquisti tramite Amazon Italia.

Nel catalogo dei prodotti Newskill è possibile trovare mouse, tastiere, cuffie, tappetini, monitor, sedie ed accessori comunemente usati nel mondo dei videogiochi (come un microfono per lo streaming o podcast ed un gamepad compatibile con Playstation 4, Nintendo Switch o PC). Newskill ha allestito un catalogo personalizzato su Amazon per facilitare la ricerca delle sue periferiche e accessori.