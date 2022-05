PC Gaming RIG in offerta da Gaming ART, computer anche in Pronta Consegna

Gaming ART presenta una nuova serie di offerte e PC in Pronta Consegna, una buona occasione per rinnovare la propria postazione con hardware studiati appositamente per gamer, creator e streamer.

Tra le tante configurazioni in offerta sul sito di Gaming Art vi segnaliamo in particolare tre soluzioni:

TEMPEST Gaming RIG

CPU: Intel i3 12100F

MOBO: ASUS PRIME H610M-K D4

GPU: ASUS Dual GeForce RTX™ 3050 OC Edition 8GB

DISSIPTORE: BOREAS M1-610 CPU Air Cooler

RAM: 16 GB 3600MHz ADATA SPECTRIX D50

SSD: 512GB Lexar NM620 SSD Interno M.2 2280 PCIe Gen3x4

ALIMENTATORE: Gamdias KRATOS E1-600 RGB

CASE: Gamdias ATHENA E1 ELITE

RICOCHET Gaming RIG

CPU: AMD Ryzen 9 5900x

MOBO: MSI MPG B550 Gaming Plus

GPU: MSI RTX 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR

DISSIPATORE: MSI MAG CORELIQUID P360

RAM: 16GB KINGSTON FURY 3600 CL16 RGB (8X2)

SSD: 1TB Samsung 980 PRO

ALIMENTATORE.: MSI MPG A850GF 80+ GOLD

CASE: MSI MPG VELOX 100P AIRFLOW

ASUS TUF 3060 Gaming RIG

CPU: INTEL I5 12400F

MOBO: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4

GPU: ASUS TUF RTX 3060 12GB GDDR6

DISSIPATORE: MASTERLIQUID 120 RGB

RAM: 16 GB RGB ADATA XPG 3200 o 32 GB

SSD: 1 TB WD PCIE NVME M2

ALIMENTATORE: Cooler Master MWE Gold 650W

CASE: ASUS TUF GT 301

Trovate tutte le offerte attive sul sito di Gaming ART, per i PC in Pronta Consegna la disponibilità è limitata ad un pezzo per ciascuna configurazione mentre gli assemblati vengono preparati in circa 5/6 giorni lavorativi. Le promozioni sono valide fino ad esaurimento scorte e comunque per un periodo di tempo limitato, su alcuni articoli è possibile effettuare il pagamento a rate con Klarna senza interessi.