PC Gaming con RTX 3070, i7 10700KF e 16GB di RAM, la nuova offerta promo di Gaming ART

State cercando un PC Gaming assemblato allo stato dell'arte? In questo caso Gaming ART viene in vostro soccorso con una nuova promo su una configurazione basata su CPU i7 10700KF e GPU NVIDIA GeForce RTX 3070.

La configurazione proposta da Gaming ART per questo PC Gaming presenta una CPU Intel i7 10700KF con Dissipatore Liquido RGB 240, scheda madre ASUS Z490-P, GPU ASUS RTX 3070 TUF OC, 16 GB di memoria RAM DDR4, SSD Samsung e HDD Seagate, il tutto alimentato da un alimentatore 750w. Di seguito le specifiche complete:

CPU: i7 10700KF + Dissipatore Liquido RGB 240

MOBO: ASUS Z490-P

GPU: ASUS RTX 3070 TUF OC

RAM: 16GB DDR4 3200MHz RGB Adata/Viper/HyperX

SSD: 512 GB PCIE 980 Samsung

HDD: 1TB Seagate

Alimentatore: 750w 80+ Gold Sharkoon

Case Gaming RGB Antec DF600 FLUX

Potete preordinare il vostro PC Gaming sul sito di Gaming ART al prezzo di 1.799 euro, spese di spedizione escluse. Per qualsiasi dubbio o informazione aggiuntiva su prezzi, consegna e preventivi potete contattare il servizo clienti o consultare i profili Facebook e Instagram, sempre aggiornati con le ultime novità e le configurazioni top per le vostre esigenze.

Sullo shop online di Gaming ART trovate non solo PC Desktop, Notebook, RIG e Workstation ma anche accessori come cuffie, mousepad, tastiere, GPU e tantissimi altri prodotti hardware pensati appositamente per soddisfare al meglio gamer e creator.