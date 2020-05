PC Gaming: sconti e offerte nel nuovo volantino Unieuro

Unieuro presenta il nuovo volantino online Speciale PC Gaming, con sconti e offerta su notebook da gaming, computer desktop, accessori e periferiche, promozione valide fino al 28 maggio, ecco le migliori proposte attualmente disponibili a prezzo ridotto.

Tra i prodotti in offerta segnaliamo le cuffie Trust FXT 307 a 16.99 euro, tastiera Tural Trust FXT 845 a 29.99 euro, Notebook ASUS RX571GT a 799,99 euro e ancora sedia Trust GXT 705 Ryon (vari colori disponibili) a 129.99 euro, mouse Logitech G305 a 39,99 euro e poi sconti su monitor ASUS, HP, portatili HP Omen e ACER Nitro 5, l'elenco completo include centinaia di prodotti che potete visualizzare tramite il link pubblicato qui sotto in calce alla notizia.

Ricordiamo che le offerte sono valide esclusivamente online anche se i punti vendita Unieuro sono aperti, seppur con regole specifiche per l'acquisto di alcune categorie merceologiche. L'ecommerce Unieuro continua a funzionare regolarmente e potete sempre optare per il ritiro nel punto vendita più vicino a voi avendo premura di contattare prima il negozio via telefono.

Per essere sempre aggiornati sui migliori sconti videogiochi e PC Gaming potete iscrivervi al canale Telegram offerte tech e gaming di Everyeye.it, aggiornato quotidianamente con sconti, promozioni, volantini e offerte Amazon e delle grandi catene.