PC Gaming Show 2022 in onda il 12 giugno, seguitelo con noi su Twitch

Anche se non c'è nessun E3 in programma, l'estate videoludica verrà ugualmente movimentata da una nutrita schiera di eventi. Il 12 giugno 2022, in particolare, oltre all'Xbox & Bethesda Games Showcase si svolgerà anche il PC Gaming Show 2022, nuova edizione di una delle kermesse più attese dai giocatori PC.

Il PC Gaming Show 2022 prenderà il via alle 21:30 di domenica 12 giugno e ovviamente siete tutti invitati a seguirlo assieme a noi sul canale Twitch di Everyeye. Quel giorno la nostra redazione sarà collegata in diretta fin dalle ore 17:00 per commentare i rumor, condividere le proprie aspettative e prepararsi ad una ricca giornata che sul suo menu prevede anche il già citato Xbox Games Showcase delle 19:00.

Il PC Gaming Show 2022 ospiterà annunci, trailer e aggiornamenti sui titoli in arrivo su Personal Computer nel 2022 e oltre. Stando a quanto dichiarato dagli organizzatori, verranno mostrati ben 45 giochi, tra i quali figurano nomi già confermati come Arma 4, Immortality (il nuovo gioco di Sam Barlow), la mod Half-Life: Alyx - Levitation, Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Victoria 3, oltre a due progetti non ancora annunciati di Klei Entertainment e 11 Bit Studios. Prima dell'evento vero e proprio si svolgerà anche un pre-show, il cui orario d'inizio non è ancora stato determinato (gli organizzatori hanno solo confermato che prenderà il via dopo la conclusione dell'Xbox & Bethesda Showcase).

