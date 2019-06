PC Gaming Show 2019: svelati Starmancer, Mosaic, Unexplored 2 e Midnight Ghost Hunt

Nel corso del PC Gaming Show che ci ha regalato le primissime scene di gioco di Vampire Bloodlines 2 e l'annuncio di Chivalry 2, gli sviluppatori indipendenti più talentuosi del mondo presentano i propri progetti al pubblico dell'E3 2019.

I quattro videogiochi scelti dagli organizzatori del PC Gaming Show per aprire l'evento sono Starmancer, Mosaic, Midnight Ghost Hunt e Unexplored 2.

Il primo titolo della lista, Starmancer, è il nuovo strategico sci-fi di Chucklefish, la casa di sviluppo artefice di Starbound e Wargroove. Il progetto verterà attorno alla costruzione e alla gestione di una propria astronave, occupandosi dei rapporti con le altre specie aliene e delle missioni da svolgere per difendere il proprio equipaggio dagli assalti dei razziatori intergalattici.

Il secondo progetto presentato allo show losangelino, Mosaic, sarà ambientato in una dimensione distopica e, da quel poco che abbiamo potuto capire osservando il teaser trailer, ci vedrà combattere contro i demoni scaturiti dall'apatia di una società appiattitasi sull'apatico utilizzo degli smartphone.

Il terzo videogioco in lista, Midnight Ghost Hunt, trae ispirazione da Ghostbusters e dagli action multiplayer per calarci nei panni dei cacciatori di fantasmi e degli stessi spiriti: questi ultimi potranno assumere il controllo degli oggetti presenti nello scenario per ordire la propria vendetta contro i viventi.

Non meno interessante è poi il quarto titolo svelato nel corso della conferenza E3, ossia Unexplored 2, il nuovo atto della serie roguelike di Big Sugar con grafica in cel shading e progressione ruolistica delle abilità e degli equipaggiamenti da acquisire progredendo nell'avventura. Tutti i videogiochi mostratici saranno disponibili nel corso dei prossimi mesi su PC e, presumibilmente, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.