PC Gaming Show 2020: World Premiere e gameplay per più di 50 giochi

Dopo il rinvio di ogni evento digitale previsto originariamente la scorsa settimana in funzione delle proteste USA per la morte di George Floyd, gli organizzatori del PC Gaming Show 2020 preannunciano l'arrivo di più di cinquanta sorprese su altrettanti videogiochi, tra World Premiere e gameplay.

Dalle pagine di AccessWire, i promotori dello show videoludico che si sarebbe dovuto tenere durante l'ormai cancellato E3 2020 spiegano che avremo modo di assistere alla presentazione di più di cinquanta giochi.

Le sorprese previste sono davvero tante e spaziano, ad esempio, dal primo gameplay di Surgeon Simulator 2 al trailer di debutto del nuovo titolo di New Blood Interactive, toccando poi realtà come quelle di Humble Games e di publisher affermati come 2K, Amazon, Atlus e SEGA. Eccovi allora la lista aggiornata dei partecipanti al PC Gaming Show 2020:

2K Games (Mafia: Definitive Edition)

Amazon Games (New World)

Atlus

Battlestate Games (Escape From Tarkov)

Bossa Studios (Surgeon Simulator 2)

Brace Yourself Games

Coffee Stain Studios

Dontnod Entertainment

Funcom

FJRD

Frontier Developments

Glumberland (Ooblets)

Humble Games

New Blood Interactive

Merge Games

Modus Games

Mythical

Perfect World (Torchlight III, Remnant: From the Ashes)

The Wandering Band

Rebellion

Red Sails Team

Rocketwerkz

Rockfish Games (Everspace 2)

Sega

Tripwire Interactive

WolfEye Studios (Weird West)

XSEED Games

Yaza Games

Previsto originariamente per sabato 6 giugno, il PC Gaming Show 2020 si terrà alle ore 21:00 italiane di sabato 13 giugno. A seguire, sempre per quella data andrà in scena anche il Future Games Show, un altro evento che rientrerà nella Summer Game Fest organizzata, tra gli altri, dal noto giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley.