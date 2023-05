PC Gaming Show 2023: quando e come seguire l'evento con 55 giochi e 15 world premiere

Torna puntualissimo anche quest'anno il PC Gaming Show, l'evento organizzato dalla redazione di PC Gamer espressamente indirizzato ai PC gamer. L'edizione 2023 si preannuncia come una delle più grandi di sempre: ecco quando e come seguirla!

Il nuovo appuntamento estivo con il PC Gaming Show è fissato per le ore 22:00 di domenica 11 giugno, dunque subito dopo la messa in onda dell'Xbox Games Showcase + Starfield Direct. Gli organizzatori hanno aizzato l'hype promettendo la presenza di 55 videogiochi per PC e, più dello specifico, di ben 15 World Premiere, ossia di titoli mai visti prima d'ora!

Lo show principale durerà 2 ore e sarà preceduto da un pre-show di 30 minuti, per una totale di 2 ore e mezza interamente dedicate al mondo del gaming per PC. Tra i nomi già confermati figurano quelli di Baldur's Gate 3, Frostpunk 2 e Dune: Awakening, ai quali va ad aggiungersi quello, ancora sconosciuto, di una nuova IP di Klei Entertainment, lo studio di Don't Starve, Oxygen Not Included e Mark of the Ninja.

