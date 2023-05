PC Gaming Show 2023: promessi 55 giochi e 15 annunci, l'orario dell'evento

A seguito della cancellazione dell'E3 2023, si temeva che tutti gli show correlati alla fiera losangelina potessero subire la stessa fine. Non è stato questo il caso, e il PC Gaming Show è stato confermato anche per quest'anno, come già era stato anticipato ad aprile.

Man mano che ci avviciniamo al giorno dell'evento, PC Gamer ci offre maggiori dettagli su quanto possiamo aspettarci di vedere durante lo show. A quanto pare l'evento ha in serbo per noi ben 55 giochi in totale che verranno mostrati durante la trasmissione, e 15 di questi costituiranno dei nuovi annunci. Tra i nomi già confermati abbiamo quelli di Baldur's Gate 3, l'ambizioso RPG di Larian Studios che si appresta ad uscire dalla fase di Early Access, Frostpunk 2, il seguito del survival game di 11 bit studios, Dune: Awakening, strategico ambientato nell'universo Sci-Fi ideato da Frank Herbert, e farà la sua apparizione anche il nuovo gioco di Klei Entertainment, noti per l'acclamato survival game Don't Starve.

Questi giochi e tutte le altre sorprese saranno mostrate in data 11 giugno, a partire dalle ore 22:00 italiane. Gli appassionati del gaming su PC non vorranno mancare l'appuntamento per rimanere aggiornati sui prossimi grandi titoli in arrivo sul mercato.