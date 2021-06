PC Gaming Show: data e orario dell'evento E3 2021 con Dying Light 2 ed Hello Neighbor 2

Mentre cresce l'attesa per l'apertura dell'E3 2021, gli organizzatori del PC Gaming Show fissano l'ora dell'evento digitale legato alla kermesse videoludica losangelina e, per l'occasione, confermano la presenza di titoli come Dying Light 2 ed Hello Neighbor 2.

La manifestazione di settore allestita da PC Gamer andrà in scena nella giornata di domenica 13 giugno, con tantissime novità legate ai videogiochi indie e alle produzioni tripla A più attese dall'utenza PC e console, data la spiccata vocazione multipiattaforma degli attori third party dell'industria dell'intrattenimento digitale.

L'edizione del PC Gaming Show in arrivo nel corso dell'E3 2021 partirà ufficialmente alle ore 23:30 italiane del 13 giugno e, come specificato dagli stessi organizzatori dell'evento, vedrà la presenza di Techland ed Eerie Guest per condividere le ultime novità (condite magari da diverse scene di gameplay inedite) sui progetti di Dying Light 2 e di Hello Neighbor 2. Tra i partecipanti allo show ci saranno anche gli autori di Amplitude, con un focus sull'ambizioso strategico Humankind.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni sulle major di settore e sugli sviluppatori indie che presenzieranno al PC Gaming Show, vi rimandiamo al nostro speciale con date e orari italiani degli eventi E3 2021.