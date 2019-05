PC Gaming Show per l'E3 2019: Epic Games, Paradox e Frontier tra i partecipanti

La macchina organizzativa del PC Gaming Show si mette ufficialmente in moto e, dopo aver fissato al prossimo 10 giugno alle 19:00 la data e l'orario d'inizio dell'evento, svela alcune delle major del settore che parteciperanno allo show che andrà in scena, rigorosamente in streaming su Twitch, dal palco dell'E3 2019.

Presentata da Sean "Day 9" e Frankie Ward, l'edizione 2019 dell'evento dedicato al gaming su PC sarà caratterizzato da una "serie straordinaria di trailer, interviste agli sviluppatori e annunci di videogiochi mai visti prima", coprendo i generi più disparati e dando risalto alle produzioni più ispirate della scena indie.

La lista parziale delle software house e dei publisher che parteciperanno allo show comprende già Epic Games, Re-Logic, Tripwire Interactive, Annapurna Interactive, Fellow Traveller, Frontier Developments, Funcom, Modus Games, Paradox Interactive, Raw Fury, Rebellion, Chucklefish, Digital Extremes, Digital Uppercut, E-WIN, Fatshark e Perfect World Entertainment.

La presenza del colosso videoludico a stelle e strisce che ha dato origine al fenomeno mondiale di Fortnite (e fornito strumenti di sviluppo all'avanguardia con l'Unreal Engine) darà modo al team capitanato da Tim Sweeney di mostrare, secondo i redattori di PC Gamer, materiale nuovo di zecca, inclusi diversi giochi, sia esclusivi che non, che verranno pubblicati su Epic Games Store.

Su queste pagine trovate le date e orari delle conferenze E3 2019 che seguiremo in diretta e a cui daremo ampia copertura mediatica durante le convulse giornate della fiera losangelina.