PC Gaming Show E3 2019: seguilo con noi dalle 19:00 di lunedì 10 giugno

All'E3 di quest'anno tornerà anche il PC Gaming Show, divenuto ormai uno degli appuntamenti immancabili della fiera videoludica losangelina.

Il media briefing, che prenderà il via alle ore 19:00 di lunedì 10 giugno, sarà ovviamente commentato in diretta dalla nostra redazione, che vi aspetterà a partire dall'orario indicato sul canale Twitch di Everyeye. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, un requisito fondamentale per poter interagire con i nostri inviati a Los Angeles e gli altri spettatori in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanello in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.

La line-up del PC Gaming Show 2019 non è ancora stata annunciata, quindi il fattore sorpresa è garantito! Sappiamo che prenderanno parte all'evento publisher e sviluppatori indipendenti come Epic Games, Re-Logic, Tripwire Interactive, Annapurna Interactive, Fellow Traveller, Frontier Developments, Funcom, Modus Games, Paradox Interactive, Raw Fury, Rebellion, Chucklefish, Digital Extremes, Digital Uppercut, E-WIN, Fatshark e Perfect World Entertainment.



Gli organizzatori dell'evento hanno promesso "più trailer, nuovi giochi e annunci" rispetto all'edizione dell'anno scorso, che fu capace di attirare ben 1,9 milioni di spettatori. L'evento, solitamente, rappresenta la vetrina perfetta per le produzioni indipendenti: se siete amanti della scena indie, di conseguenza, non dovrete assolutamente mancare all'appuntamento!