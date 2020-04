Annunciato il PC Gaming Show dell'E3, si svolgerà con un evento completamente digitale

Il PC Gaming Show, la storica vetrina dell'E3 dedicata ai giochi per PC, verrà proposto in una speciale edizione live streaming. Ad annunciarlo è stata la redazione di PC Gamer, organizzatrice dell'evento.

La versione digitale del PC Gaming Show si svolgerà sabato 6 giugno 2020 e come si legge nell'annuncio ufficiale "Il PC rimane un mezzo da gioco straordinario e vibrante e in assenza della tradizionale esposizione all'E3 per il 2020, l'obbiettivo del PC Gaming Show rimane invariato: mettere in evidenza i progetti più interessanti e fornire una piattaforma che celebri i giochi per PC in generale".

L'evento di quest'anno baserà le proprie fondamenta sul buon responso avuto dallo show del 2019. Il PC Gaming Show verrà trasmesso nell'ambito di una giornata più ampia con una programmazione che avrà luogo su Twitch, YouTube e altre piattaforme. Il gruppo editoriale di PC Gamer ha infatti annunciato il Future Games Show, una vetrina sostitutiva dell'E3 e dedicata ai giochi più attesi del momento, nonché alle nuove console PlayStation 5 e Xbox Series X. Tra i partner del PC Gaming Show trovano posto alcuni colossi come Intel, Epic Games Show, Humble Bundle, Tripwire Interactive e tanti altri.

Insomma, nonostante l'assenza dell'E3 il mese di giugno si prospetta interessante. Anche IGN US ha annunciato il Summer of Gaming, un evento sostitutivo e dedicato al mondo dei videogiochi.