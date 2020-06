PC Gaming Show e Future Games Show rimandati, ecco le nuove date

Come pronosticato, gli eventi PC Gaming Show e Future Games Show inizialmente previsti per sabato 6 giugno sono stati rimandati, seguendo così la linea adottata da Sony Interactive Entertainment e IGN per quanto riguarda il rinvio degli show in programma questa settimana.

Il PC Gaming Show 2020 era previsto per sabato 6 giugno alle 21:00 mentre il Future Games Show sarebbe dovuto andare in onda poco dopo, alle 23:30, ma così non sarà. Entrambi gli eventi sono stati posticipati a sabato 12 giugno, nuovi orari non sono stati forniti ma non è escluso che il timeslot possa essere lo stesso già programmato per questo weekend.

Future Games Show e PC Gaming Show si aggiungono così alla lista degli eventi rimandati dell'estate 2020, tra questi troviamo la Summer of Gaming (inaugurazione posticipata dal 6 all'8 giugno), l'evento di presentazione dei giochi PS5 (ancora privo di una nuova data) e l'appuntamento Night City Wire di Cyberpunk 2077 rimandato al 25 giugno.

Non è ancora chiaro invece il destino di Guerrilla Collective, evento indipendente in programma dal 6 all'8 giugno, non sappiamo se anche questo appuntamento sia destinato a saltare per questo weekend, aspettiamo dunque eventuali conferme da parte degli organizzatori, certo è che un rinvio sembra essere effettivamente molto probabile.