PC Gaming Show Live E3 2018: l'evento commentato in diretta il 12 giugno a mezzanotte

Martedì 12 giugno a mezzanotte (ora italiana)si terrà la quarta edizione del PC Gaming Show in diretta da Los Angeles, condotta da Sean "Day[9]" Plott. Per l'occasione, commenteremo lo show in diretta su Twitch!

Per il PC Gaming Show IV è prevista la presentazione di "nuovi hardware e software", con particolare spazio dedicato alla realtà virtuale. Tra i nomi confermati fino ad oggi troviamo Acer, Oculus Rift, Tripwire Interactive, Stardock Entertainment, Square-Enix, Double Fine Productions, Crytek, 505 Games, Frontier Developments, SEGA, Team17 e Coffee Stain Studios.

PC Gaming Show E3 2018 sarà commentato in diretta martedì 12 giugno a mezzanotte sul nostro canale Twitch: iscrivendovi al canale Twitch riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.



Durante l'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità e gli aggiornamenti in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.



Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.