PC Gaming Show Most Wanted annunciato: ci sarà il nuovo gioco dal creatore di GTA

Si alza il sipario su un nuovo PC Gaming Show organizzato da PC Gamer, sottotitolato Most Wanted e tutto incentrato sui giochi PC attesi. E c'è già data e orario per l'evento pronto ad offrire ai fan diversi nuovi annunci e trailer sui titoli in arrivo nel prossimo futuro.

PC Gaming Show Most Wanted andrà in onda lunedì 30 novembre 2023 alle ore 18:30 italiane, e consisterà in un "conto alla rovescia sui 25 giochi più attesi in arrivo su PC". Numerose dunque le produzioni previste per la kermesse digitale, con i 25 titoli selezionati da una giuria composta da 50 professionisti del settore videoludico. Ed oltre ad aggiornamenti su opere già note, nel corso del nuovo PC Gaming Show verranno anche annunciati nuovi giochi mai visti prima.

Per adesso non sappiamo con precisione quali titolo faranno parte dell'evento, ma una certezza già c'è, anche piuttosto grossa: al PC Gaming Show Monst Wanted ci sarà Everywhere, l'ambiziosa avventura open world sviluppata da Build a Rocket Boy, il nuovo team guidato dal creatore di Grand Theft Auto, Leslie Benzies. Assieme al collega Adam Whiting, Benzies sarà presente all'evento per un'intervista esclusiva tutta incentrata sul suo prossimo gioco.

Scampoli del gameplay di Everywhere si sono visti nel corso dei Golden Joystick Awards 2023, e sarà dunque molto interessante scoprire cosa Build a Rockey Boy avrà da dire sul gioco al nuovo PC Gaming Show: appuntamento dunque alle ore 18.30 del 30 novembre!