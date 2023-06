PC Gaming Show: da Nivalis a Dune Awakening, il riassunto degli annunci

Pur senza raggiungere le vette dello scoppiettante Xbox Games Showcase (con annesso Starfield Direct), la maratona di oltre due ore del PC Gaming Show 2023 ha fatto da sfondo a tantissimi annunci e altrettante sorprese. Passiamo allora in rassegna le World Premiere più interessanti.

Ad aprire il valzer dell'evento mediatico incentrato sui titoli tripla A e indipendenti in arrivo da qui ai prossimi mesi su PC ci hanno pensato il gestionale post-apocalittico Frostpunk 2, l'originale metroidvania Ebenezer and the Invisible World nel mondo di A Christmas Carol e l'altrettanto interessante life simulator a tinte cyberpunk Nivalis, tre esperienze videoludiche appartenenti a generi molto lontani che ben rappresentano la bontà e la varietà dell'offerta confezionata dagli organizzatori del PC Gaming Show 2023.

La kermesse videoludica estiva è poi entrata nel vivo con il video reveal del puzzle adventure Islands of Insight a tema mitologico e con tanti altri progetti che promettono di fare la felicità dei PC gamer desiderosi di vivere esperienze interattive sempre nuove: in quest'ottica è davvero impossibile non citare il trailer su Unreal Engine 5 di The Invincible che ne conferma il lancio entro fine 2023 e il folle corto animato di Baldur's Gate 3, una simpatica iniziativa che ci catapulta nelle atmosfere dell'ambizioso GDR degli studi Larian.

E che dire allora del reveal di Citizen Sleeper 2 Starward Vector e del trailer di annuncio dell'Update 1.5 di Vampire Survivors? Il fenomeno indie italiano di Luca 'Poncle' Galante sta per ricevere un corposo aggiornamento che porterà in dote una ruota di eventi casuali e diversi oggetti inediti. I fan di city builder saranno poi contenti di sapere che tra pochi mesi potranno rifondare la Città Eterna con Nova Roma, un gestionale che proietta i patiti del genere su un arcipelago con un complesso motore fisico che genererà eventi atmosferici estremi e simulerà le inondazioni e il comportamento dei flussi d'acqua.

L'immancabile 'one more thing' dell'evento ci ha infine catapultati tra le sabbie aliene del survival MMO Dune Awakening per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un video dietro le quinte di Funcom pieno di spunti di riflessione sul lavoro che stanno portando avanti per realizzare un'esperienza multiplayer autenticamente nextgen prendendo spunto dal capolavoro fantascientifico di Frank Herbert. Cosa ne pensate dell'ultimo PC Gaming Show? Fateci sapere con un commento quali videogiochi mostrati nel corso dello show hanno saputo catturare la vostra attenzione.