PC Gaming Show, da Star Wars Jedi Survivors a Starfield: tutti i giochi dell'evento

Nel corso della serata è stato trasmesso il PC Gaming Show 2023 Preview, nuovo evento dedicato al mondo dei videogiochi durante il quale sono stati mostrati numerose produzioni minori senza disdegnare la comparsa di qualche tripla A. Scopriamo tutti i giochi mostrati in occasione dello show.

Ad aprire le danze è stato il trailer di Jumplight Odyssey, un mix fra strategico e gestionale ambientato nello spazio e la cui direzione artistica strizza l'occhio ai cartoni animati degli anni '80. Si prosegue con il filmato di gameplay che mostra in azione Bulwark, un titolo sviluppato da una sola persona in cui i giocatori sono chiamati a costruire una città a bordo di un dirigibile. Non mancano nemmeno i gatti all'ultimo PC Gaming Show, dal momento che il protagonista del trailer di Gori Cuddly Carnage è proprio un agile gatto: il titolo è un action in terza persona in un setting futuristico nel quale si combatte grazie al tecnologico skateboard del felino.

Dopo avervi proposto il nostro provato di Ravenbound, il peculiare roguelike open world a base di vichinghi si è mostrato con un nuovo filmato che presenta le classi, i nemici e le ambientazioni. Una piccola parentesi dell'evento è stata invece dedicata a Warhammerk 40K, brand al quale sono ispirati ben due dei giochi in arrivo. Il primo è l'attesissimo Warhammer 40,000 Darktide, che è uno sparatutto cooperativo dai creatori di Vermintide, dal quale eredita alcune meccaniche di gioco e la visuale in soggettiva. Il secondo prodotto a tema è Warhammer 40,000 Rogue Trader, il quale è stato descritto come il primo CRPG legato alla serie.

Durante lo show è stato pubblicato anche il filmato d'annuncio di Level Zero, un survival horror multiplayer asimmetrico in cui una serie di scienziati devono tenere a bada pericolosi mostri ed impedirgli la fuga dal laboratorio. Ad avere tematiche simili è Abiotic Factor, un survival in prima persona con supporto alla modalità cooperativa in cui un team di scienziati deve fronteggiare mostruose creature e distruggere lo scenario per recuperare elementi utili al crafting.

Ampio spazio è stato dedicato al gameplay di Kerbal Space Program 2, dal momento che gli sviluppatori hanno presentato quelli che saranno i contenuti dell'Early Access in uscita il prossimo febbraio su PC. È quindi giunto il turno di The Repair House, nuova fatica dei creatori di PC Building Simulator in cui i giocatori possono darsi al fai da te e rimettere in sesto oggetti o interi appartamenti.

Tra i prodotti più interessanti mostrati all'evento troviamo il gameplay trailer di Once Human, uno shooter in terza persona open world e cooperativo in cui si affrontano sia zombie che esseri sovrannaturali. Altro prodotto a tema norreno annunciato allo show è Aska, definito come un survival cooperativo basato sulla creazione di una tribù e di cui non si conoscono molti dettagli al di fuori del trailer in CGI. Anche il nuovo trailer di Clash Artifacts of Chaos è stato tra i contenuti mostrati all'evento, seguito da un filmato dedicato al colorato Endless Dungeon.

Dopo una parentesi dedicata a Steam Deck e alle sue potenzialità, è giunto il momento di The Great War Western Front, lo strategico in cui è possibile rivivere gli eventi della prima guerra mondiale. È poi toccato a Cygnus, un interessante action RPG con visuale isometrica in cui si alternano fasi di combattimento ad altre di crafting e gestione della base, anche attraverso il posizionamento di edifici e strutture. Oltre ai trailer di Solium Infernum e Floodland, lo show ha anche accolto l'annuncio dell'uscita dall'early access di Crossfire Legion, per poi chiudersi con il video dedicato a Shadows of Doubt.

Sebbene tra i grandi presenti vi fossero anche Suicide Squad, Star Wars Jedi Survivors, Redfall e Starfield, questi titoli si sono mostrati con vecchi filmati e non sono stati diffusi dettagli inediti sul loro conto.