PC Gaming Show stasera in diretta: seguitelo con Everyeye su Twitch!

Con netto anticipo rispetto al tradizionale appuntamento estivo, il PC Gaming Show torna con un evento invernale, in programma per la serata di oggi, giovedì 17 novembre 2022.

Con il titolo ufficiale di PC Gaming Show 2023: Preview, l'appuntamento mira a presentare al pubblico la line-up di grandi giochi PC in arrivo sulla piattaforma nel corso del prossimo anno. Durante la diretta, troveranno spazio nuovi trailer e video gameplay dedicati a titoli già noti al grande pubblico, ma vi sarà spazio anche per World Premiere e annunci completamente inediti.

Tra i protagonisti già confermati per il PC Gaming Show, troviamo:

Kerbal Space Program 2 : l'avventura spaziale sarà raccontata anche tramite un'intervista esclusiva al Creative Director Nate Simpson;

: l'avventura spaziale sarà raccontata anche tramite un'intervista esclusiva al Creative Director Nate Simpson; Nuovo gioco del team di League of Geeks : i creatori di Armello e del reboot di Solium Infernum presenteranno il loro nuovo progetto;

: i creatori di Armello e del reboot di Solium Infernum presenteranno il loro nuovo progetto; Shadows of Doubt : il noir di stampo sci-fi tonerà a mostrare il suo impianto open-world;

: il noir di stampo sci-fi tonerà a mostrare il suo impianto open-world; The Great War: Western Front : le trincee della Prima Guerra Mondiale saranno presenti all'evento;

: le trincee della Prima Guerra Mondiale saranno presenti all'evento; Most-Wanted 2023: la redazione di PC Gamer, promotrice dell'evento, presenterà i suoi giochi PC più attesi per il prossimo anno;

Per accompagnarvi alla scoperta di tutti gli annunci del PC Gaming Show 2023: Preview, la nostra redazione è pronta a commentare l'evento a partire dalle ore 19:00 di questa sera, ovviamente sul canale Twitch di Everyeye. Vi ricordiamo che per interagire in diretta con la redazione è sufficiente iscriversi al canale Twitch di Everyeye, cliccando sull'apposita icona viola a forma di cuore.