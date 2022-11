PC Gaming Show torna a novembre: annunciato il nuovo evento dedicato ai giochi PC

Dopo l'annuale edizione estiva, il PC Gaming Show 2022 si prepara a tornare con un secondo evento fissato per il mese di novembre. Si tratterà di una nuova occasione per scoprire tutte le novità e le prossime uscite legate al mondo dei videogiochi per Personal Computer.

Il secondo evento annuale del PC Gaming Show, ospitato da Frankie Ward e presentato in collaborazione con Intel, si terrà il 17 novembre alle ore 19:00 italiane e conterrà "un cocktail di trailer e filmati di alcuni dei giochi più emozionanti attualmente in fase di sviluppo in tutto il mondo", tra cui:

Kerbal Space Program 2 (con un'intervista esclusiva al Direttore Creativo Nate Simpson);

Un nuovissimo gioco di League of Geeks, i creatori di Armello e del recente reboot di Solium Infernum;

Shadow of Doubt;

The Great War: Western Front;

I 5 giochi più attesi del 2023, selezionati da PC Gamer.

I sostenitori dello spettacolo includono Avalanche Studios Group, Fatshark, Fireshine Games, Frontier Developments, Hashbane, PLAION, Ravenage, SEGA, Starry Studio, Team Miaozi, tinyBuild, Top Hat Studios e Wired Productions.

"Ciò che amiamo dei giochi per PC è che così spesso la grande novità - Stardew Valley, Valheim, Among Us - coglie completamente di sorpresa i giocatori", ha affermato Evan Lahti, caporedattore globale di PC Gamer in un comunicato stampa. "Sono in arrivo più giochi per PC di quanto chiunque di noi possa tenere traccia. Vogliamo che questo spettacolo dia ai giocatori PC uno sguardo accessibile sui giochi più interessanti del 2023".