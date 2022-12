PC da gaming, streamer e creator in pronta consegna in offerta da Gaming ART

Tornano le offerte targate Gaming ART, anche a dicembre il rivenditore ci propone una serie di PC Gaming assemblati in pronta consegna con spedizione in 48 ore e possibilità di effettuare il pagamento in tre rate a interessi zero.

Di seguito la sezione di PC da gaming in offerta in pronta consegna, configurazioni pensate per videogiocatori, streamer e creator, computer che coniugano potenza, affidabilità e qualità, con la garanzia di acquistare PC assemblati direttamente da Gaming ART

TANK Gaming RIG

CPU AMD Ryzen 9 7900x

MOBO ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI

GPU ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 16GB GDDR6X OC

DISSIPATORE Cooler Master MASTERLIQUID PL360 FLUX

RAM 32GB ADATA XPG Lancer RGB 6000MHz DDR5

SSD 1TB WD_BLACK SN770 NVMe SSD

ALIMENTATORE Cooler Master MWE GOLD 1250w V2 FULL MODULAR

CASE Cooler Master HAF 500 Black

LED TUBE SLEEVE A1

SISTEMA OPERATIVO Windows 10

Acquista TANK Gaming RIG a 3.599 euro

SABER Gaming RIG

CPU Intel i5 12400F

MOBO MSI PRO B660-A DDR4

GPU MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X

DISSIPATORE Cooler Master MASTERLIQUID ML120L V2 RGB

RAM 16GB Kingston FURY Renegade DDR4 3600MHZ

SSD 1TB Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0

ALIMENTATORE Cooler Master V750 GOLD V2 750W

CASE Cooler Master CMP510

SISTEMA OPERATIVO Windows 10

Acquista SABER Gaming RIG a 1.369 euro

BLITZ Gaming RIG

CPU Intel Core i5 12400F

MOBO ASUS PRIME B660M-A WiFi

GPU ASUS Dual Mini GeForce RTX 3060Ti

DISSIPATORE Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

RAM 16GB Kingston FURY 3600MHz

SSD 1TB Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe

ALIMENTATORE Cooler Master 700w 80+ Bronze

CASE Cooler Master MasterBox MB311L ARGB

SISTEMA OPERATIVO Windows 10

Acquista BLITZ Gaming RIG a 1.369 euro

BARRAGE Gaming RIG

CPU AMD Ryzen 5 5600x

MOBO ASUS PRIME B550M-K

GPU ASUS Dual Radeon RX 6700 XT 12GB GDDR6

DISSIPATORE Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB

RAM 16GB Kingston FURY 3600MHz

SSD 1TB Kingston Fury NV2 PCIe 4.0 NVMe

ALIMENTATORE Cooler Master MWE 700 Bronze

CASE Cooler Master CMP 320

SISTEMA OPERATIVO Windows 10

Acquista BARRAGE Gaming RIG a 1.299 euro

Trovate tutte le offerte sul sito di Gaming ART, i PC che vi abbiamo segnalato sono disponibili in pronta consegna (spedizione entro 48 ore dall'accredito del pagamento), trattandosi di PC assemblati a mano, la disponibilità è limitata, le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte. Le configurazioni evidenziate come in Pronta Consegna possono essere pagate in tre rate con PayPal o Klarna, senza interessi.