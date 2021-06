PC Gaming al top: le nuove offerte di Gaming Art con disponibilità limitata

Gaming Art presenta tre nuove promozioni su altrettante configurazioni PC pensate per gamer, streamer e creator. Tutti i computer targati Gaming Art sono assemblati a mano in Italia con la massima attenzione e precisione, per un risultato finale di altissimo livello.

La prima configurazione prevede una CPU Ryzen 5 5600x, una GPU ASUS ROG STRIX RTX3070TI O8G e 16 GB di RAM (3200 MHz DDR4 ADATA D60G) con unità SSD 1TB ADATA SPECTRIX S20G PCIE, il tutto racchiuso in un case Cooler Master MB540 con alimentatore 750w 80+ GOLD Cooler Master.

La seconda configurazione è la più economica delle tre proposte di Gaming Art e prevede una CPU Ryzen 5 3600x, 16 GB di memoria RAM, GPU ASUS RTX 2060 6GB, SSD NVME 500 GB + HDD Seagate 1TB, ad ospitare questi componenti troviamo un case Sharkoon TK4 RGB alimentato da un alimentatore 650w 80+ Gold Sharkoon.

Infine la terza promozione è legata ad una configurazione equipaggiata con CPU AMD RYZEN 7 5800X, GPU ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12G OC, 32 GB di RAM (HYPERX RGB 3200 DDR4), SSD Samsung 1TB e scheda madre ASUS TUF GAMING B550-PLUS WI-FI. Il case è un ASUS TUF Gaming GT501 con dissipatore NZXT KRAKEN X53 240.

3070 Ti STRIX PROMO (disponibilità limitata a 2 pezzi)

CPU: Ryzen 5 5600x

MOBO: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WIFI)

GPU: ASUS ROG STRIX RTX3070TI O8G

Dissipatore: ROG STRIX LC 120

RAM: 16GB 3200 MHz DDR4 ADATA D60G

SSD: ADATA SPECTRIX S20G 1 TB PCIE

Alimentatore: 750w 80+ GOLD Cooler Master

Case: Cooler Master MB540

Acquista questa configurazione a 2.299 euro

ASUS 2060 PROMO (5 pezzi disponibili)

CPU: Ryzen 5 3600x

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 RGB ADATA

SSD: 500 GB NVME ADATA S40G

HDD: Seagate 1TB

MOBO: ASUS B550-K

GPU: ASUS RTX 2060 6GB

Alimentatore: 650w 80+ Gold Sharkoon

Case: Sharkoon TK4 RGB

Acquista questa configurazione a 1.299 euro

3080 TI TUF PROMO (2 pezzi disponibili)

CPU: AMD RYZEN 7 5800X

MOBO: ASUS TUF GAMING B550-PLUS WI-FI

GPU: ASUS TUF GeForce RTX 3080 Ti 12G OC

RAM: DDR4 32GB HYPERX RGB 3200

SSD: 1TB SAMSUNG 980

Alimentatore: NZXT C850W 80+ GOLD

Case ASUS TUF Gaming GT501

Dissipatore: NZXT KRAKEN X53 240

Acquista questa configurazione a 3.499 euro

Le spese di spedizione vengono calcolate al checkout, l'assemblaggio di tutte le configurazioni evidenziate è interamente manuale. Per chiarimenti sui componenti utilizzati, eventuali possibilità di personalizzazione o per informazioni su prezzi e metodi di pagamento potete contattare il servizo clienti Gaming Art