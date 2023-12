PC gaming: i tripla A costano troppo per il 75% dell'utenza, rivela un sondaggio

Un nuovo sondaggio condotto da Ultra, che ha visti coinvolti oltre 2.000 giocatori tra Regno Unito e Stati Uniti, ha svelato alcune abitudini e preferenze della community di videogiocatori PC.

Sebbene i risultati completi verranno diffusi soltanto nel 2024, sono già disponibili diversi dati interessanti con cui è possibile ottenere una panoramica riguardante il mondo del PC gaming. Secondo l'infografica che potete consultare più in basso, gli utenti PC sono grandi amanti dei giochi indie: il 75% degli intervistati ha affermato di acquistare regolarmente titoli indie digitali. Tra coloro che invece li evitano, il 41% afferma di avere dei dubbi riguardo alla loro capacità di risultare divertenti, il 32% non ha tempo sufficiente da dedicargli, il 17% preferisce i franchise, e il 17% trova che i giochi indie siano difficili da scoprire.

Steam è lo store per PC più conosciuto in assoluto, seguito da Epic Games Store. Tuttavia, la scoperta di nuovi titoli rimane una sfida per i giocatori, con il 36% degli intervistati che fatica a trovare nuovi titoli per la loro piattaforma. YouTube (38%), il passaparola (34%) e le promozioni Steam (18%) rimangono canali influenti per la scoperta di nuovi giochi.

Il sondaggio, inoltre , indica che il 75% dei giocatori PC ritiene che i giochi per PC AAA siano troppo costosi. Un significativo 87% afferma che gli sconti svolgono un ruolo cruciale nelle loro decisioni di acquisto. Questo sentimento si riflette nelle abitudini di acquisto degli intervistati, con solo il 36% che acquista giochi per PC digitali a prezzo pieno. La maggior parte preferisce sconti, bundle o giochi gratuiti. Sembra, infine, che molti acquistino senza mai giocare ai propri titoli: il 24% delle librerie di giochi digitali rimane inutilizzato. Trovate ulteriori approfondimenti a questo indirizzo.