PC, giochi in sconto: le esclusive Microsoft in promozione, anche a meno di 10 euro

Non solo molti sconti sui giochi PlayStation Studios, sui lidi PC è ora possibile acquistare in promozione anche le grandi esclusive Microsoft, in offerta per pochi giorni.

Le occasioni di risparmio sono notevoli e spaziano tra grandi AAA ai titoli esorditi tramite il programma ID@Xbox. Si spazia infatti dagli acclamati Forza Horizon 5 e Gears 5 sino all'ottimo Ori and the Will of the Wisps. Di seguito, vi segnaliamo alcune delle occasioni più interessanti:

Sea of Thieves : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; Gears 5 : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; Psychonauts 2 : proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%;

: proposto a 35,99 euro, con uno sconto del 40%; Forza Horizon 5 : proposto a 50,99 euro, con uno sconto del 15%;

: proposto a 50,99 euro, con uno sconto del 15%; Microsoft Flight Simulator: Anniversary Edition: proposto a 55,99 euro, con uno sconto del 20%;

Ori and the Will of the Wisps : proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%; Hellblade: Senua's Sacrifice : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Fable Anniversary : proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,99 euro, con uno sconto del 75%; Killer Instinct : proposto a 9,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 9,24 euro, con uno sconto del 75%; Battletoads : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Sunset Overdrive : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Quantum Break: proposto a 9,24 euro, con uno sconto del 75%;

Molte anche le occasioni che consentono di effettuare acquisti con un

Gli sconti Steam dedicati ai titoli degli Xbox Game Studios resteranno attivi sino al prossimo venerdì 15 aprile 2022.