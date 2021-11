PC, giochi in sconto: le nuove offerte Steam, anche a meno di 10 euro

Mentre l'utenza console può approfittare dei nuovi saldi sui giochi Xbox One e Xbox Series X|S o attendere l'avvio del Black Friday su PlayStation Store, anche sui giochi PC non mancano sconti interessanti.

Tra le pagine di Steam, ad esempio, è possibile imbattersi in sconti sino anche all'80% su diversi titoli interessanti. Si spazia tra i generi e tra AAA e Indie, con promozioni dedicate, tra gli altri, a Disco Elysium: The Final Cut, Red Dead Redemption 2 e Mafia: Definitive Edition. Di seguito, alcuni dei giochi ora in sconto:

Red Dead Redemption 2 : proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%;

: proposto a 40,19 euro, con uno sconto del 33%; Disco Elysium: The Final Cut : proposto a 21,49 euro, con uno sconto del 45%;

: proposto a 21,49 euro, con uno sconto del 45%; One Piece: Pirate Warriors 4 : proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%;

: proposto a 14,99 euro, con uno sconto del 70%; Mafia: Definitive Edition : proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%; One Piece: World Seeker : proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 75%; Detroit: Become Human : proposto a 19,95 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 19,95 euro, con uno sconto del 50%; The Ascent: proposto a 22,49 euro, con uno sconto del 25%;

Alcuni dei titoli attualmente in promozione su Steam sono inoltre proposti anche a pochi euro, come ad esempio l'intera saga di Prince of Persia, con ciascun episodio ad 1,99 euro.

BioShock Infinite : proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 7,49 euro, con uno sconto del 75%; Prince of Persia: Warrior Within : proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%; Prince of Persia: I Due Troni : proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%; Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo : proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%; Prince of Persia (2008) : proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%; Prince of Persia: The Forgotten Sands : proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%;

: proposto a 1,99 euro, con uno sconto dell'80%; Mafia III Definitive Edition: proposto a 9,89 euro, con uno sconto del 67%;

Come di consueto, gli sconti Steam resteranno attivi soltanto per pochi giorni: se interessati, vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile.