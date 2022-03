PC, giochi in sconto su Steam: le migliori offerte a meno di 5 e 15 euro

Mentre proseguono i saldi Remote Play Together di Steam, non mancano le occasioni per risparmiare sullo store di casa Valve, sia con avventure multiplayer sia per esperienze in solitaria.

Presenti all'appello molti titoli a prezzo contenuto, tra i quali vi segnaliamo alcune occasioni per budget inferiori ai 10 euro:

Risk of Rain 2 : proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 50%; Monster Sanctuary : proposto a 6,79 euro, con uno sconto del 66%;

: proposto a 6,79 euro, con uno sconto del 66%; SpiritFarer: Farewell Edition : proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 12,49 euro, con uno sconto del 50%; Heavenly Bodies : proposto a 12,59 euro, con uno sconto del 25%;

: proposto a 12,59 euro, con uno sconto del 25%; The Witness: proposto a 9,24 euro, con uno sconto del 75%;

Di seguito, trovate invece una selezione di giochi proposti a meno di 5 euro. Tra questi ultimi spicca in particolare l'intrigante avventura italiana di Cordens Interactive, della quale vi abbiamo parlato nella ricca recensione di Vesper disponibile sulle pagine di Everyeye.

Vesper : proposto a 3,24 euro, con uno sconto del 74%;

: proposto a 3,24 euro, con uno sconto del 74%; Euro Truck Simulator 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Golf With Your Friends : proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 67%;

: proposto a 4,94 euro, con uno sconto del 67%; The Escapist 2 : proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%; Steamworld Dig 2: proposto a 4,99 euro, con uno sconto del 75%;

Vi segnaliamo che la maggior parte delle offerte segnalate resteranno attive per pochissimo tempo: consigliamo dunque ai giocatori interessati di approfittarne rapidamente.