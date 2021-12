PC, le grandi esclusive del 2022: da Baldur's Gate III alle sabbie di Dune

Dopo aver presentato anche le grandi esclusive Xbox One e Xbox Series X|S in arrivo nel 2022, è tempo di volgere lo sguardo all'universo videoludico PC.

La piattaforma è infatti pronta ad un nuovo anno decisamente interessante, che promette di tenere testa alla rassegna di produzioni accolte nel corso degli ultimi mesi, tra Microsoft Flight Simulator ed Age of Empires IV. Per fare il punto della situazione e riepilogare le principali esclusive PC attese nel corso del 2022, la Redazione ha confezionato una ricca rassegna dedicata, proposta in formato tradizionale ed in forma di video. Quest'ultimo, come ormai tradizione, è disponibile in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye.



Tra i titoli presenti all'appello, spicca ovviamente l'attesissimo Baldur's Gate III, insperato seguito dell'iconica saga GDR, ma non solo. Il catalogo videoludico PC accoglierà infatti il prossimo anno anche una nuova trasposizione delle sabbie di Arrakis, con l'interessante Dune: Spice Wars, annunciato ai The Game Awards 2021. Dopo il successo riscosso in sala dal Dune: Parte 1 di Denis Villeneuve, il team di Shiro Games ha infatti deciso di alzare il sipario sul proprio strategico ispirato al capolavoro sci-fi di Frank Herbert.

Qual è l'esclusiva PC prevista per il prossimo anno che attendere con maggiore trepidazione?