PC, PS5, Xbox Series X/S e AMD Super Resolution: 70 giochi supportati, ed è solo l'inizio

Con l'ultimo trailer confezionato da AMD, il colosso tecnologico di Sunnyvale guarda in direzione degli appassionati di videogiochi per informarli della crescita esponenziale nel numero di sviluppatori che stanno abbracciando FidelityFX Super Resolution.

Nonostante sia stata presentata da pochi mesi fa e la sua implementazione come middleware gratuito per i principali motori grafici multipiattaforma sia avvenuta solo di recente, la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX ha spinto molte software house a sfruttarla per massimizzare le prestazioni in contesti che prevedono, ad esempio, l'adozione di risoluzioni quanto più vicine ai 4K o la necessità di garantire un framerate particolarmente elevato.

Come sottolineano i redattori di PCGamesN, la scelta di rendere tale tecnologia completamente multipiattaforma sta premiando AMD, almeno in questa prima fase: nel corso dell'ultimo semestre, il numero totale di giochi che hanno adottato FidelityFX ha superato di circa dieci volte quello dei titoli di sviluppatori che hanno optato per la "concorrente" tecnologia di upscaling in deep learning di NVIDIA DLSS.

Gli esempi portati da AMD sono davvero tanti e abbracciano titoli del calibro di Deathloop, Horizon Zero Dawn su PC, F1 2021, Resident Evil Village, Hellblade Senua's Sacrifice, Ghostrunner, Farming Simulator 22 e Far Cry 6. Per un ulteriore approfondimento sulla tecnologia di upscaling della casa rossa, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su come funziona AMD FidelityFX Super Resolution.