Che PC serve per giocare a GTA 5?

GTA V è disponibile anche su PC, ma che computer serve per giocarci bene e senza rallentamenti? Ecco i requisiti minimi e consigliati per giocare a Grand Theft Auto 5, l'ultimo episodio dell'acclamata serie Rockstar Games.

Requisiti GTA 5

Sistema Operativo: Windows 8.1 a 64 bit, Windows 8 a 64 bit, Windows 7 a 64 bit Service Pack 1

Processore: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 a 2.40GHz (4 CPU)/AMD Phenom 9850 Quad-Core (4 CPU) a 2.5GHz

Memoria RAM : 4GB

Scheda video: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Scheda audio: compatibile al 100% con DirectX 10

Spazio su disco: 65GB

Requisiti consigliati per GTA 5

Sistema Operativo: Windows 8.1 a 64 bit, Windows 8 a 64 bit, Windows 7 a 64 bit Service Pack 1

Processore: Intel Core i5 3470 a 3.2GHZ (4 CPU)/AMD X8 FX-8350 a 4GHZ (8 CPU)

Memoria RAM: 8GB

Scheda video: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD HD7870 2GB

Scheda audio: compatibile al 100% con DirectX 10

Spazio su disco: 65GB

come potete vedere sul sito ufficiale Rockstar, anche i requisiti consigliati sono ormai decisamente abbordabili per una larga fetta di giocatori, almeno per quanto riguarda un output video a 1080p e 60fps. Nel caso in cui vogliate invece sperimentare risoluzioni 4K, oppure installare mod grafiche per migliorare l'impatto visivo del gioco è ovviamente fortemente consigliata una configurazione hardware superiore.