Il PC più 'veloce' del mondo? Lo ha costruito SEGA per festeggiare i saldi di Steam!

Da qualche giorno, hanno ufficialmente preso il via i saldi invernali di Steam, con centinaia di giochi PC proposti a prezzo scontato sullo store di casa Valve.

Tra le promozioni attive nel negozio digitale, figurano ovviamente anche sconti sui giochi editi da SEGA. Per l'occasione, la compagnia nipponica ha dunque voluto festeggiare, proponendo un'iniziativa alquanto peculiare. Il colosso giapponese ha infatti deciso di costruire il PC più veloce del mondo...in senso letterale!

Come potete verificare grazie ai video che trovate in allegato a questa news, SEGA ha infatti collocato un hardware da gaming su di un supporto mobile, governabile tramite un sistema di controllo remoto. Il risultato? Un PC in grado di "viaggiare" a ben 100 km/h. Realizzato in collaborazione con ASRock, Intel, G-Force e Masami Hirosaki, l'hardware presenta le seguenti specifiche:

Velocità massima: 100 km/h;

CPU: Processore Intel Core i9-12900K di XII generazione;

Scheda Madre: ASRock Z690M-ITX / ax;

Scheda Grafica: ASRock Radeon RX 6900 XT OC Formula 16GB;

Memoria: 32GB KIT (2 x 16GB) DDR4-3200;

SSD: 2000GB;

L'oggetto è stato messo in palio da SEGA, tramite un concorso accessibile tramite Twitter, ma riservato al pubblico giapponese. Il fortunato vincitore si porterà a casa non solo il PC più "veloce" al mondo, ma anche i codici per bendisponibili sullo store Valve, inclusi alcuni dei giochi PC di maggior successo del 2021 ..