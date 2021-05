PDXCON Remixed: appuntamento a domani su Twitch per l'evento Paradox

In attesa delle grandi conferenze dell'E3 2021, nelle prossime ore potremo assistere ad un evento organizzato da Paradox e intitolato PDXCON Remixed. Se siete curiosi di scoprire tutti i nuovi annunci dell'azienda, sappiate che potrete seguire la conferenza in nostra compagnia su Twitch.

A partire dalle ore 20:00 di domani, venerdì 21 maggio 2021, andremo in onda sul canale Twitch di Everyeye per commentare in italiano il PDXCON Remixed e scoprire tutte le novità che Paradox ha in serbo per i propri fan. Vi ricordiamo che la lineup del publisher include anche Vampire The Masquerede Bloodlines 2, sebbene Paradox non abbia ancora confermato se il gioco sarà presente o meno all'evento.

Quello dedicato al publisher è solo una delle tante dirette che potrete seguire sul nostro canale nel corso della giornata di domani e, a questo proposito, potete trovare di seguito il calendario completo degli appuntamenti previsti per domani, venerdì 21 maggio 2021:

Ore 10:00 - Every Morning con Fossa

Ore 15:00 - Every Talk: A Painter's Tale: Curon, 1950 - Videogiochi e territorio

Ore 17:00 - Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster feat. Francesco "Cydonia" Cilurzo

Ore 20:00 - PDXCon commentato in italiano

Sapevate che abbonandovi al canale Twitch di Everyeye potete accedere ai canali Telegram e Discord?