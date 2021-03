PDXCON Remixed: l'evento Paradox torna a maggio in formato digitale

L'annuncio è passato piuttosto inosservato ma nel fine settimana Paradox ha confermato che il PDXCON tornerà anche quest'anno in versione "Remixed" e solamente in formato digitale con conferenze in streaming ed eventi online.

Il PDXCON Remixed si terrà dal 21 al 23 maggio, in questa occasione Paradox svelerà nuovi giochi e dettagli sulle produzioni già in sviluppo, inoltre ci saranno talk show, panel e momenti di approfondimento sulla lineup del publisher. Confermato anche l'annuncio di un nuovo gioco durante l'evento PDXCON Announcement Show, in questa occasione il publisher svelerà un titolo inedito in sviluppo presso i propri studi interni.

Non ci sono ancora dettagli sulla lineup del PDXCON Remixed, c'è chi spera di poter vedere in azione Vampire The Masquerede Bloodlines 2, anche se questa eventualità sembra improbabile, Vampire Bloodlines 2 ha cambiato team di sviluppo a inizio anno e il gioco è stato rimandato al 2022, appare difficile dunque pensare alla presentazione di un trailer o di un video gameplay tra poche settimane.

Tra i franchise più in vista di Paradox Interactive segnaliamo Empire of Sin, Crusader Kings, Surviving Mars, Stellaris, Pillars of Eternity, Hears of Iron 4, Cities ed Europa Universalis, serie che potrebbero vedere l'annuncio di nuovi contenuti proprio in occasione del PDXCON Remixed 2021.