Peach è circondata da stelle e monete in questo candido cosplay di Super Mario

Il debutto di Princess Peach Showtime su Switch è stato sensazionale. L'eroina Nintendo è protagonista di un titolo tutto suo, una meravigliosa avventura teatrale che la vede combattere dopo tanto tempo senza l'aiuto del suo Super Mario. Ma la principessa del regno dei funghi è scatenata, come stiamo per vedere.

La principessa Peach è conosciuta dai più per essere la donna indifesa rapita dal nemico di turno. Questa volta, però, la storia non è andata così. Ad anni di distanza da Super Princess Peach per Nintendo DS, la nostra principessa preferita torna a difendersi da sola, senza bisogno dell'aiuto di Mario!

Invitata alla prima del Teatro Splendente, la sovrana del Regno dei Funghi viene presa di mira dalla malvagia strega Uva Spina e dai suoi seguaci della Compagnia dei Mosti. Gli attori del teatro sono stati rapiti e tra gli Splendidi vige il caos. A risolvere la situazione, con le sue bellissime trasformazioni, è Peach.

Le avventure Nintendo stanno per proseguire con l'arrivo di Paper Mario: Il portale millenario e Luigi's Mansion 2 HD su Switch. Il primo arriverà a maggio, mentre il secondo a luglio 2024. Fino ad allora, i giocatori della console ibrida della Grande N resteranno in compagnia di Peach.

A farci restare al fianco della regnante è la cosplayer Zoe Volf. In questo cosplay della Principessa Peach di Super Mario vediamo la bionda eroina Nintendo in tutto il suo splendore, magnifica e candida tra stelle e monete. Vi lasciamo dunque alla Principessa Peach di ZoeVolf.

