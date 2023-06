Peach è protagonista di un gioco tutto suo! Arriverà su Nintendo Switch nel 2024

Subito dopo l'annuncio di Super Mario RPG, il Nintendo Direct di giugno 2023 è rimasto concentrato sul Regno dei Funghi per presentare un gioco tutto nuovo con protagonista nientepopodimeno che la principessa Peach!

Il nuovo videogioco si è presentato con qualche clip di gameplay, mostrando dunque la sua natura di platform in platform in 2.5D. La principessa Peach, piuttosto che restare in attesa di essere salvata, si mostra in grado di eseguire numerose mosse ed incantesimi, che si rivelano utili per dipanarle la strada in una serie di stage che prendono vita all'interno di un teatro.

I presentato del Nintendo Direct, Shinya Takahashi e Yoshiaki Koizumi, hanno tuttavia volutamente scelto di rimanere sul vago, preferendo non svelare il titolo del nuovo videogioco e limitandosi a fissare la finestra di lancio in un generico 2024 - ovviamente, in esclusiva su Nintendo Switch.