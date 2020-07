Peaky Blinders Mastermind: il gioco tratto dalla serie Netflix ha una data d'uscita!

Gli sviluppatori di FuturLab annunciano la data d'uscita di Peaky Blinders Mastermind con un video gameplay che illustra i contenuti e tratteggia le atmosfere di questa interessante avventura venata di elementi puzzle e strategici che si rifà all'omonima serie TV firmata BBC e Netflix.

Nell'annunciare la data di lancio ufficiale di Mastermind, lo sviluppatore capo di FuturLab James Marsden spiega che "è stato un onore lavorare sulla licenza di Peaky Blinders. Il nostro team ha creato un gioco che riflette il cuore di ciò che rende così avvincente quella serie: la capacità di Tommy Shelby di manipolare amici, familiari e nemici per riuscire a perseguire i suoi piani".

Con Mastermind, infatti, gli autori di FuturLab promettono di trarre spunto dagli eventi narrati nella serie televisiva per dipingere un quadro narrativo originale che farà da prequel alla storia raccontata nelle sei stagioni di Peaky Blinders, il tutto per farci assistere all'ascesa di Tommy e aiutarlo a scalare le gerarchie della famiglia Shelby.

Per quanto concerne i contenuti e il gameplay, vi consigliamo di ammirare il trailer che campeggia a inizio articolo e nel quale viene finalmente fissata la data di commercializzazione di Peaky Blinders Mastermind per il prossimo 20 agosto su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra scheda che riassume tutte le notizie sulla Stagione 6 di Peaky Blinders.