Peaky Blinders Mastermind: video gameplay dal gioco tratto dalla serie Netflix

Dopo aver annunciato il gioco di Peaky Blinders Mastermind, gli autori di FuturLab pubblicano un nuovo video gameplay che illustra i contenuti della prossima avventura per PC e console dedicata all'omonima serie TV firmata BBC e Netflix.

Il trailer che accompagna la presentazione di questo adattamento videoludico ci tuffa tra i fumosi vicoli della Birmingham all'indomani della Grande Guerra per tratteggiare l'esperienza ludica, grafica e narrativa di questo progetto edito da Curve Digital.

Prendendo spunto dagli eventi narrati nella serie televisiva, Mastermind farà da prequel alla storia raccontata nelle sei stagioni di Peaky Blinders trasmesse su Netflix per farci seguire l'ascesa di Tommy. Il nostro compito sarà quello di aiutarlo a scalare le gerarchie della famiglia Shelby e a diventare la vera mente dei Peaky Blinders, il tutto attraverso una serie di attività da pianificare esercitando il proprio potere su personaggi come Arthur e Polly.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video gameplay che campeggia a inizio articolo e, naturalmente, attendere l'annuncio della data di uscita ufficiale di Peaky Blinders Mastermind, prevista per questa estate su PC (Steam), PS4, Xbox One e Nintendo Switch.