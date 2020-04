Peaky Blinders Mastermind: la serie Netflix diventa un videogioco per PC e console

Gli sviluppatori di FuturLab e gli editori britannici di Curve Digital annunciano ufficialmente Peaky Blinders Mastermind, l'adattamento videoludico dell'omonima serie TV firmata BBC e Netflix.

Il progetto farà da prequel agli eventi narrati nella serie televisiva e assumerà forma di un'avventura intrisa di elementi puzzle per portarci tra i fumosi vicoli della Birmingham all'indomani della Grande Guerra.

Nel gioco, gli utenti potranno unirsi alla banda criminale della famiglia Shelby e seguire l'ascesa di Tommy e capire se quest'ultimo può dirsi davvero degno di guidare la banda e diventare la vera mente dei Peaky Blinders.

Il Mastermind di cui si fa riferimento nel titolo dell'avventura trova perciò facile interpretazione nelle capacità di Tommy nel pianificare le attività della gang ed esercitare il suo potere sui membri chiave della famiglia Shelby, come Arthur e Polly. In questo modo, gli appassionati della serie e dei puzzle adventure potranno riavvolgere liberamente il nastro dei ricordi di ciascun personaggio per coordinarne alla perfezione le mosse e le attività, il tutto per guadagnare più punti possibile in ciascuna missione affidataci tra azioni furtive ed enigmi da risolvere.

L'uscita di Peaky Blinders Mastermind è prevista per questa estate su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch: date un'occhiata al video di presentazione e diteci che cosa ne pensate di questo gioco, specie se siete dei fan della serie TV di Netflix Peaky Blinders giunta alla Stagione 6.