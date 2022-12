Peaky Blinders Mastermind, che succede? Il gioco sta scomparendo dagli store

Peaky Blinders Mastermind, il gioco tratto dalla serie Netflix lanciato nell'agosto del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sta scomparendo dagli store digitali e nessuno sa perché. Cosa sta succedendo all'avventura strategica incentrata sulle gesta criminali della famiglia Shelby?

Nel momento in cui scriviamo (31 dicembre 2022) la pagina Steam di Peaky Blinders Mastermind lo riporta come "non più disponibile nel Negozio". Anche la scheda Xbox Store del puzzle adventure a tinte strategiche di FuturLab e Curve Digital, pur continuando a segnalarlo in catalogo, conferma il delisting e spiega che il gioco "non è disponibile separatamente".

Gli unici negozi in cui continua ad essere possibile acquistare il titolo di FuturLab sono l'eShop di Nintendo e il PlayStation Store: su Switch, Peaky Blinders Mastermind risulta essere disponibile a 24,99 euro mentre su piattaforme Sony di questa e della passata generazione è possibile acquistarlo in sconto del 90% a 2,49 euro, ma solo fino al 19 gennaio 2023. Non sappiamo, quindi, se al termine di questa promozione il videogioco di Peaky Blinders verrà definitivamente abbandonato su tutte le piattaforme (supponiamo per una questione di mancato rinnovo delle licenze) o se, al contrario, assisteremo a un suo ritorno su Steam e Xbox Store.

In attesa di ricevere un chiarimento al riguardo, vi ricordiamo che a marzo assisteremo al lancio di Peaky Blinders The King's Ransom VR su Quest 2: la nuova esperienza in Realtà Virtuale di Maze Theory ci vedrà interagire con il famigerato Tommy Shelby e con il suo focoso fratello Arthur per completare tutta una serie di attività criminali.