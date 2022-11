Peaky Blinders The King's Ransom VR: il gangster drama ha una data su Meta Quest 2

A diversi mesi di distanza dall'annuncio di Peaky Blinders The King's Ransom VR, Maze Theory si dice ormai pronta a lanciare il gangster drama in Realtà Virtuale su Meta Quest 2 e Pico 4: l'ultimo video fissa la data d'uscita dell'avventura VR legata alla serie di Peaky Blinders.

Il nuovo trailer propostoci dagli autori di Doctor Who The Edge of Time ci porta ancora una volta tra i vicoli fumosi della Birmingham della prima metà del '900 per prepararci alla violenza e ai colpi di scena che caratterizzano la serie TV di Peaky Blinders firmata BBC e Netflix.

Il compito affidato ai giocatori sarà quello di guadagnare il rispetto dei Peaky Blinders dopo essere finiti nelle maglie della criminalità organizzata: nel corso dell'avventura sarà possibile interagire con il famigerato Tommy Shelby e con il suo focoso fratello Arthur, grazie ai quali potremo accedere a missioni secondarie e attività accessorie che promettono di rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco.

La scalata alla gerarchie della gang clandestina avverrà anche attraverso dei combattimenti viscerali e strazianti scelte morali da prendere 'per ordine dei Peaky Blinders', il tutto nella cornice digitale di una Birmingham ricreata sin nei minimi particolari.

Il lancio di Peaky Blinders The King's Ransom VR è previsto per il 9 marzo 2023 sugli store digitali dei dispositivi Meta Quest 2 e Pico 4.