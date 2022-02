Peaky Blinders The King's Ransom VR: un primo sguardo al gangster drama in Realtà Virtuale

Di ritorno dal multiverso sci-fi di Doctor Who The Edge of Time, i ragazzi di Maze Theory piombano tra i fumosi vicoli di Birmingham all'indomani della Grande Guerra per annunciare Peaky Blinders The King's Ransom, un'avventura in Realtà Virtuale legata alla dimensione gangster dell'omonima serie TV firmata BBC e Netflix.

Il primo videogioco in VR di Peaky Blinders ci farà indossare i panni di un uomo che si ritroverà invischiato nelle maglie della criminalità organizzata dopo aver chiesto aiuto al famigerato Tommy Shelby e al suo focoso fratello Arthur.

Il nostro compito sarà perciò quello di guadagnare il rispetto dei Peaky Blinders attraverso una losca serie di operazioni da condurre per scalare le gerarchie della gang clandestina. Nel corso dell'avventura, il nostro alter-ego potrà esplorare liberamente i luoghi più celebri della serie TV e percorrere le strade di Birmingham e Londra. L'interazione con i personaggi iconici di Peaky Blinders garantirà l'accesso a missioni secondarie e attività accessorie che contribuiranno a rendere ancora più stratificata l'esperienza di gioco, o almeno questa è la promessa che gli autori di Maze Theory fanno a tutti i fan della serie nell'invitarli a prepararsi a vivere un'avventura piena di "combattimenti viscerali, legami da creare e strazianti scelte morali da prendere... per ordine dei Peaky Blinders!".

Il lancio di Peaky Blinders: The King's Ransom è previsto nel corso del 2022. Il thriller interattivo di Maze Theory potrà essere fruito esclusivamente in Realtà Virtuale, ma non è chiaro se il titolo approderà solo su PC o anche su PS4 e PS5 con PlayStation VR e su dispositivi come Oculus Quest 2. Nell'attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che le riprese del film di Peaky Blinders partiranno nel 2023.