Pedro Pascal e Bella Ramsey ai TGA 2022: nuova anteprima per The Last of Us di HBO?

Si avvicina sempre più il momento dei The Game Awards 2022 e, per stemperare l'attesa che ancora ci separa dal grande evento, Geoff Keighley continua a regalarci qualche piccola anteprima sulla kermesse a tema videoludico.

Nel mentre si fa sempre più strada la possibilità che presenzi Hideo Kojima con il suo Death Stranding 2, ecco che direttamente dall'account Twitter ufficiale dell'evento ci viene confermata la partecipazione d'eccezione di Pedro Pascal e Bella Ramsey.

I due attori, come ben saprete, sono i principali attori protagonisti della serie di The Last of Us prodotta da HBO, in cui interpreteranno i ruoli di Joel ed Ellie. Il post che potete consultare più in basso non ci svela nulla di particolarmente concreto, ma immaginiamo che i due attori si occuperanno di annunciare i giochi in lizza per una particolare categoria dell'evento. Non solo, non ci soprenderebbe la presentazione di una nuova anteprima della serie TV di HBO, di cui abbiamo ricevuto di recente i nuovi poster.

Per scoprire quali sorprese ci riserveranno i The Game Awards 2022 non ci resta che attendere il 9 dicembre, quando sarà finalmente trasmesso l'evento condotto da Geoff Keighley. Intanto, vi ricordiamo che la serie TV di The Last of Us debutterà il 15 gennaio del prossimo anno.