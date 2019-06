La peggior arma di Apex Legends, il Mozambique, verrà potenziata!

Durante l'EA Play 2019 i ragazzi di Respawn Entertainment hanno svelato tutti i dettagli della Stagione 2 di Apex Legends, l'arrivo della leggenda Wattson e dell'arma L-Star, e l'introduzione della modalità competitiva. I giocatori, tuttavia, hanno avuto anche un altro, importante motivo per cui gioire: il Mozambique verrà potenziato!.

Lo shotgun in questione è universalmente riconosciuto come la peggior arma di Apex Legends. È ovunque, infligge pochi danni e non ha neppure un caricatore particolarmente esteso. La situazione, per fortuna, è destinata a cambiare. Drew McCoy, produttore esecutivo di Respawn Entertainment, ha dichiarato: "I prossimi aggiornamenti renderanno il Mozambique utilizzabile". Poche semplici parole che, siamo sicuri, renderanno tutti i giocatori Apex Legends molto felici. Purtroppo, non ha illustrato nel dettaglio le modifiche che verranno apportate.

Nel frattempo, vi consigliamo di leggere l'anteprima della Stagione 2 di Apex Legends a cura del nostro Francesco Fossetti.