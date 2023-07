Peggiori doppiaggi italiani dei videogiochi: da Half-Life 2 alla segretaria bolognese

Nel corso degli ultimi anni il doppiaggio italiano dei videogiochi ha assunto un ruolo centrale ed i lavori vengono solitamente affidati a professionisti del settore, le cose però non sono sempre andate così e anzi tra la fine degli anni '90 e la fine degli anni '00 non sono mancati casi di giochi doppiati in italiano con scarsa cura.

Questo ha dato vita in alcuni casi a dialoghi spesso assurdi doppiati in maniera ancora peggiore. Qualche esempio? Vi accontentiamo subito, inoltre vi chiediamo di segnalarci qui sotto altri doppiaggi terribili... useremo i vostri suggerimenti per una seconda (e magari anche una terza) top 5 dei doppiaggi brutti in italiano.

Nota bene: il nostro intento non è assolutamente quello di deridere coloro che hanno lavorato a queste produzioni ma solamente di ironizzare sulla qualità di lavori non altezza, che spesso ci hanno strappato una risata. Vi invitiamo a utilizzare toni civili nei commenti, evitando offese e insulti che non trovano (e mai troveranno) spazio su Everyeye.it.



Dario e Asia Argento

Ape Escape e il professore bresciano

Hitman Codename 47

Half-Life 2: non sono professionisti, sono presi dalla strada

La segretaria bolognese in Nocturne

Bonus: Medieval Total War 2, il doppiatore del tutorial si è perso

Siamo nel 2008 e Electronic Arts punta sulla famiglia Argento:, un personaggio fondamentale per la storia del gioco di Visceral Games, doppiato però senza pathos e con una prova di recitazione da minimo storico.La figlia di Dario invece,ma anche in questo caso la prestazione è decisamente sottotono.Bello Ape Escape eh? Sì, davvero un bel gioco... doppiaggio italiano a parte. Oltre ai protagonisti doppiati in maniera dilettantesca, si segnala il doppiaggio del Professore,. Ci chiediamo ancora perché.Nel doppiaggio italiano di Hitman Codename 47 troviamo risate a caso da parte dell'Agente 47 mentre si avvicina ai nemicie personaggi asiatici che parlano in maniera estremamente stereotipata, sostituendo ovunque la R con la L.Il risultato? Da commedia anni '80 di bassa lega trasmessa su TV locali a tutte le ore del giorno e della notte.Per, i doppiatori italiani di Half-Life 2 sembrano effettivamente capitati in studio di doppiaggio per puro caso, quasi sottratti ai propri compiti quotidiani in azienda recuperando le prime voci trovate per caso.Half-Life 2 è un capolavoro e non si discute ma il doppiaggio italiano resta un vero mistero ancora oggi, a 19 anni di distanza dal lancio.Regna il male nel mondo, dice uno dei personaggi di Nocturne. Chi ci proteggerà dalle forze del male, risponde la segretaria, con una spiccata cadenza bolognese. Il motivo? Un bel mistero del doppiaggio e dell'adattamento italiano per una performance diventata rapidamente un meme su YouTube e social., un errore tecnico in fase di editing: la voce narrante del tutorial di Medievil Total War 2 a un certo punto escalama un colorito "p**** c** mi son perso un'altra volta", segno di come il doppiatore avesse perso il filo. Niente di grave, succede, per una svista l'esclamazione è finita nel gioco completo.Se avete bisogno di ripulirvi le orecchie ecco cinque giochi doppiati da Luca Ward