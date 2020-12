I peggiori giochi del 2020? Ecco la speciale classifica annuale di Metacritic

Il noto aggregatore online Metacritic ha pubblicato la speciale classifica dei peggiori titoli usciti nel 2020, basata sui punteggi medi ponderati delle recensioni provenienti dai portali specializzati certificati.

La speciale classifica per il "cucchiaio di legno" del famoso sito lanciato nel 1999 vede come vincitore il titolo per Nintendo Switch di IceTorch Interactive che con Tiny Racer ha ottenuto la media voti più bassa del 2020. Tra i primi dieci classificati compaiono però anche titoli di "alto profilo" come il remake del celebre XIII sviluppato da Microids, uscito con numerosi bug e con una direzione artistica che ha modificato l'atmosfera generale del gioco. Anche Fast & Furious Crossroads (la nostra recensione qui) di Bandai Namco si è meritato una posizione, definito da alcuni critici come "il peggior gioco dell'anno". Tra i big merita una menzione anche Bethesda con il suo The Elder Scrolls: Blades per Nintendo Switch.

La classifica è stata redatta selezionando tutti i titoli con più di sette recensioni provenienti dai canali approvati da Metacritic (non include quindi una serie di giochi minori). Sempre secondo il portale il titolo di "miglior gioco dell'anno" spetta a Persona 5 Royal, seguito da The Last of Us Parte 2, Half-Life: Alyx e il sorprendente Hades. Di seguito la classifica completa: