Quali sono i peggiori giochi del 2021? eFootball 2022 e Balan Wonderworld in Top 10

Non solo capolavori e grandi giochi: ogni anno vede anche l'uscita di diverse produzioni da dimenticare, pessime sul fronte ludico e poco curate in ambito tecnico. Il 2021 non fa eccezione ed ha offerto una nutrita schiera di giochi mediocri (o peggio) attraverso tutte le piattaforme disponibili sul mercato.

Attraverso il portale Metacritic scopriamo quali sono stati i 10 peggiori titoli del 2021: molti di questi sono titoli in larga parte sconosciuti, ma non mancano comunque nomi più illustri che portano la firma di autori di spicco che non sono stati in grado di ripetere i fasti del loro passato. Ecco di seguito la classifica, con tanto di valutazione e piattaforma di riferimento:

eFootball 2022 - PC - 25 Super Seducer 3: The Final Seduction - PC - 33 Outbreak Endless Nightmare - PS5 - 34 Balan Wonderworld - Switch - 36 Doctor Who The Edge of Reality - Xbox One - 37 Sainty of Morris - Xbox One - 37 Gallic Wars Battle Simulator - Switch - 38 Protocol - Xbox One - 41 Taxi Chaos - PS4 - 42 Werewolf The Apocalypse Earthblood - 42

Una prima posizione che non sorprende, considerato il difficile lancio avuto dal titolo calcistico Konami e il generale malcontento di critica e pubblico dovuto non solo alle varie problematiche tecniche, ma anche per la generale povertà di contenuti che persiste a distanza di qualche mese dal debutto sul mercato. Più volte Konami si è scusata per il lancio di eFootball 2022, ma la strada per recuperare e perfezionare il prodotto sembra ancora molto lunga e tortuosa. Nel frattempo, se volete soddisfare altre curiosità, ecco quali sono i migliori giochi PS5 e PS4 del 2021 per Metacritic.