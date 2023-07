Peggiori giochi PS4: le esclusive Sony più brutte della scorsa generazione

Cara "vecchia" PS4, quante emozioni ci hai regalato in dieci anni di vita. La console Sony ha ospitato capolavori come God of War, Bloodborne, Uncharted 4 Fine di un Ladro e tanti altri giochi di assoluto spessore. Ma non sono mancati i giochi meno riusciti e in questo caso vogliamo concentrarci sulle peggiori esclusive Sony per PS4 di sempre.

Shadow Of The Beast

Pubblicato da Psygnosis (poi acquisita da Sony nel 1993) alla fine degli anni '80 su Amiga e altre piattaforme, Shadow Of The Beast era un gioco d'azione e avventura in 2D dalle tinte oscure, capace di riscuotere un buon successo. Nel 2016, Sony pensa di farne un remake ma il risultato è piuttosto mediocre e Shadow of the Beast torna velocemente nell'ombra. Peccato. Volete saperne di più? Ecco la recensione di Shadow of the Beast.

Fat Princess Adventures

La serie Fat Princess non è mai stata particolarmente celebre presso il grande pubblico ma era riuscita a ritagliarsi una piccola nicchia di affezionati grazie ad una serie di giochi più che discreti. Fat Princess Adventures però è un vero disastro, a partire dalla direzione artistica poco ispirata per non parlare del gameplay ripetitivo.

Kill Strain

Ve lo ricordate Kill Strain? No eh? Sviluppato da Sony San Diego (gli stessi di MLB The Show) e uscito come free to play nel 2016, il gioco non ha riscosso il successo sperato e i server sono stati chiusi dopo pochissimi mesi. Uno sparatutto dallo stile piuttosto confuso e dal gameplay macchinoso... bocciato, se volete approfondire ecco la recensione di Kill Strain.

Knack

Knack accompagna il lancio di PS3 nel 2013 ed è sviluppato da Mark Cerny inizialmente come tech demo per mostrare le potenzialità della console e in seguito diventa un gioco completo. Non è un disastro totale ma sicuramente nemmeno il gioco di lancio che i neo possessori di PlayStation 3 si meritavano. Le vendite però furono buone e per questo è uscito anche un seguito, Knack 2, questo sì ignorato dal pubblico.

Hardware Rivals

Gioco di combattimento con i veicoli stile Twisted Metal, ideale seguito di Hardware Online Arena uscito nel 2002. Hardware Rivals viene snobbato dal pubblico e bocciato dalla critica a causa di una direzione artistica poco ispirata e di un gameplay monotono. Uscito fuori tempo massimo, esperimento interessante ma risultato finale poco apprezzabile.

Drawn To Death

Drawn to Death è di fatto l'unico gioco sviluppato da The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency prima di chiudere. Questo nome non vi dice nulla? Si tratta dello studio fondato da David Jaffe, autore di God of War e Twisted Metal. Un gioco di combattimenti multiplayer con uno stile artistico interessante ma tutto il resto convinceva ben poco, come sottolineato nella nostra recensione di Drawn to Death. Lo stesso Jaffe ha ammesso che il gioco è stato un flop di pubblico e critica, nonostante adorasse la sua creatura.