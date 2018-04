Peggle per PC è gratis su Origin per un periodo di tempo limitato

Peggle per PC e Mac è il nuovo gioco della promozione Offre la Ditta di Electronic Arts. Per un periodo di tempo limitato, il gioco potrà essere scaricato gratis da Origin, una volta aggiunto alla libreria Peggle resterà vostro per sempre e potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione.

"Provaci! Spara per eliminare i tondini arancioni e raggiungere l'Extreme Fever, trionfando a Peggle, con l'aiuto di 10 incredibili Maestri. Supera 55 livelli e brandisci 10 poteri magici in modalità Avventura... ed è solo l'inizio! Mettiti alla prova affrontando 75 sfide per accumulare bonus ed eseguire tiri memorabili. Gareggia con gli amici o il computer in modalità Duello. Una combinazione perfetta di fortuna e abilità per uno dei 5 giochi più avvincenti della storia."

Requisiti Windows

Sistema operativo: Windows XP/Vista/7

Processore: 700MHz

RAM: 256 MB

Hard disk: almeno 50MB di spazio libero sul disco fisso

DirectX 8 o più recente

Requisiti Mac OS

Processore: Intel Core Duo da 1.66 GHz o superiore

Sistema operativo: Mac OS X 10.4.11-10.6.x

RAM: 256 MB di RAM

Spazio libero: più di 50 MB di spazio libero su disco rigido

Peggle è gratis su Origin per PC e Mac OS, al momento Electronic Arts non ha comunicato la data ultima per approfittare dell'offerta, se siete interessati vi consigliamo quindi di scaricare subito il gioco prima che torni ad essere a pagamento.